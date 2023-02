Football (D3 ACFF) : 15 mois après, le Hutois Alexandre Loyaerts est de retour

"Je ne me pensais pas capable de tenir trois rencontres de suite. Je ne suis évidemment pas encore à 100% mais les sensations reviennent tout doucement. Il y a encore quelques semaines, j’avais peur de ne plus pouvoir retrouver mon explosivité, qui est mon point fort, explique le médian de 24 ans. J’ai également retrouvé la confiance que j’avais perdue ces derniers temps. Je n’avais plus la tête au football et j’ai pensé à tout arrêter."

Heureusement pour Huy, Alexandre Loyaerts a mordu sur sa chique et compte bien rattraper le temps perdu. "Je n’ai plus aucune pression, je joue libéré, dit-il. À Huy, on est très bien entouré et j’ai eu de la chance de tomber dans un tel groupe de potes. J’aurais lâché prise si je n’avais pas été soutenu de la sorte, c’est une certitude. J’espère en avoir terminé avec tous mes soucis physiques. Je ne demande qu’à m’amuser sur un terrain." Que ce soit encore à Huy ou en D3 ACFF. "Cela ne me dérangerait pas de rester à Huy la saison prochaine mais la probable fusion pourrait changer la donne. Pour l’instant, on est tous dans le flou. C’est une période compliquée pour tout le monde. On entend des choses tous les jours mais on n’en sait pas plus, explique Alexandre Loyaerts qui espère jouer le tour final au terme du championnat. Ce serait la cerise sur le gâteau après notre beau début de saison."

Si les Hutois en sont encore loin, le partage accroché ce dimanche à Habaye est la preuve que la bande à Manu Papalino peut titiller toutes les équipes du Top.