Football (D2 ACFF) - « Warnant, c’est ma mentalité », affirme Bastien Cavillot

C’est vraiment rare à ce niveau-là, d’avoir autant de complicité. "C’est exact. Mon papa me dit toujours qu’il n’a jamais entendu une engueulade sur le terrain, poursuit l’agent import-export. Nous sommes là pour nous encourager, pour nous guider et parfois pour colmater une brèche suite à une erreur. Je me répète: c’est ça la mentalité de Warnant qui me va comme un gant. Et même si le club n’a pas sa licence pour la N1, peu importe. Cette situation ne nous effleure même pas l’esprit. Nous montons sur le terrain pour remporter la victoire. Je peux vous dire que je ne voudrais pas être l’adversaire de Warnant. Car nous ne lâchons rien. Ce dimanche encore face à Acren, nous avons joué une première période de feu. Le résultat aurait dû être acquis à la pause sans un grand gardien adverse." À Warnant, l’union fait certainement la force du groupe. Mais la solidarité entre les garçons la consolide et la renforce.