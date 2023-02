Football (D2 ACFF) : Simon Libert s'impose lentement mais sûrement

Associé à Rayane, Simon Libert a livré une excellente prestation alors qu’il n’avait plus été titulaire depuis belle lurette. "C’était mon premier match en 2023, nous explique l’ancien Eupenois. En début de saison, j’ai été souvent titulaire puis, suite à un petit creux, cela ne m’était plus arrivé. "

À bientôt 22 ans, le frère de Thomas, qui évolue, lui, à Warnant, découvre le football amateur. "J’étais repris dans le noyau professionnel d’Eupen, rappelle l’aîné de la fratrie. La saison dernière, j’ai d’abord été prêté à Maastricht en D2 hollandaise, puis je suis revenu à Eupen en janvier. À l’entame de cette saison, on m’a fait comprendre que Bernd Storck, l’entraîneur, ne comptait pas sur les jeunes. J’ai alors décidé de quitter le foot professionnel et, tout en reprenant des études supérieures que j’avais interrompues, j’ai signé ici à Stockay. "

Contrairement à ce que d’aucuns pourraient penser, la transition dans ce sens-là non plus n’est pas évidente. "Il a fallu que je m’adapte au foot amateur, justifie le sympathique et talentueux jeune joueur. C’est en fait très différent. Il y a beaucoup plus de duels et, surtout, les terrains ne facilitent pas souvent le beau jeu. "

Il faut bien admettre que le garçon est particulièrement mal tombé à Stockay où le terrain est un réel souci. Demandez à Manu Valoir ce qu’il en pense lui qui rêve de voir ses joueurs pratiquer un jeu construit…