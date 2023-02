L’information n ‘est pas encore officielle mais est de bon augure pour la suite de l’aventure de Hamoir en nationale. Selon toute vraisemblance, Hamoir devrait continuer en D2 ACFF. C’est, du moins, le constat que l’on peut tirer des propos de Vincent Finocchio. Le fils de Nicola, qui ne s’était pas exprimé jusqu’ici depuis le décès de son papa, est quelque peu sorti du bois. "On n’a pas encore eu de réunion à ce sujet, cela ne va pas tarder car la deadline pour la licence est prévue pour le 28 février, dit Vincent. Mais je peux déjà vous dire que notre intention est de continuer comme papa. Oui, on veut que Hamoir continue de la même façon. On finira aussi la saison selon les engagements pris." S’agissant du rôle de président, la question n’est pas encore sur la table. "Non, c’est trop tôt et on ne sait pas encore qui va reprendre ce rôle" ponctue le fils de Nicola. Hamoir va donc sans doute continuer son aventure en nationale. Une superbe (presque) nouvelle.