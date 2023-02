Football (D2 ACFF) - Le baptême du feu de Francois Jeandriens avec Solières : "Le coach m'a appelé en détresse"

Si vous êtes un suiveur attentif de Solières, vous aurez sans doute remarqué un nom inconnu ce dimanche sur la feuille de match à Meux. En proie à des problèmes d’effectif, Pascal Bairamjan avait décidé de convoquer François Jeandriens. Un joueur arrivé cet été en provenance de l’Olympic Charleroi, qui n’avait encore jamais porté la tunique soliéroise cette saison. " Je n’ai d’ailleurs participé qu’à un seul entraînement depuis que j’ai signé au club , confie le joueur de 21 ans. J’ai trouvé un travail près de Chatelet qui me prend beaucoup de temps. Et puis, avec le départ de José Lardot, j’étais dans l’inconnue et je ne pouvais pas me permettre d’être présent toutes les semaines à Huy. Ce week-end, le coach m’a appelé en détresse pour que je vienne compléter l’effectif. Pour une fois, j’étais en congé… "