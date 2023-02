Football (D2 ACFF) : Jérôme Lahaque a "envie de rester à Hamoir"

Et puis la machine hamoirienne s’est mise en marche et le défenseur hamoirien explique encore: "Quand on a commencé à remettre des courses et à se faire mal et qu’il y avait plus de mouvements devant avec notre quatuor offensif, on a su aller les chercher vite et ils deviennent inarrêtables"

Maintenant, Hamoir recommence à prendre des buts alors que son secteur défensif était devenu une force. "On prend de nouveau beaucoup trop de buts et des buts qu’on donne. Les deux premiers buts sont dus à l’inattention et le troisième vient de nulle part."

Passé par Stockay et Sprimont avant de revenir en bordure de Néblon, le routinier Jérôme est clair par rapport à son avenir: "J’ai commis l’erreur il y a deux ans de partir trop vite. On était peut-être dans la même situation où on ne savait pas bien où Hamoir allait. Je vais faire entièrement confiance cette année au coach en étant patient. Je pense qu’on a quand même un certain passé et si cela coinçait au niveau de Hamoir, on en trouvera après."

D’ici là, beaucoup de choses peuvent encore se passer et notre petit doigt nous dit que Jérôme Lahaque a de fortes chances de prolonger sous la tunique bleue et noire..