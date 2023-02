Football - D2 ACFF : "Je suis un compétiteur" assure Loïc Reciputi (Verlaine)

Assurément, comme défenseur central, il a été très sécurisant. Maintes fois, il a recoupé les avants adverses avec sobriété et parfois d'une facilité déconcertante. Ses relances cherchent aussi la justesse. Bref, voilà certainement un nouveau départ pour le jeune élément (24 ans) et une plus-value pour l'effectif. "Mon adaptation a été plus compliquée que prévue, confirme l'intéressé. C'était une nouvelle division (NDLR: Loïc venait de Visé en N1), un nouveau style de jeu et de nouveaux équipiers. Maintenant, je pense m'être adapté. J'ai beaucoup travaillé. Si je suis dans le onze de base, c'est que l'entraîneur a vu ce que je pouvais apporter. Il choisit toujours ses joueurs en fonction du travail fourni à l'entraînement et lors du match du week-end passé. Maintenant, je suis un compétiteur et je me focalise sur une belle fin de championnat. L'objectif de rejoindre la N1 est le souhait de tout le club. Pour cela, il faudra déjà décrocher le tour final. Après trois défaites de rang, nous avons su redresser la tête face à Binche. Je pense que si nous continuons d'afficher la même mentalité, nous pourrions rester dans le wagon de tête." Ce n'est pas utopique.