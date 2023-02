Florian Brassinne est à nouveau opérationnel avec Geer

Il faut dire que le garçon a traversé pas mal d’embûches. "Je suis à Geer depuis 8 saisons. Et sur ce temps, je me suis rompu trois fois les ligaments croisés. Lors de la préparation de cette saison, j’ai encore eu une alerte. De quoi me tenir éloigné des terrains encore plusieurs mois. Mes ligaments étaient distendus. J’ai bien cru devoir repasser une quatrième fois par la case opération. J’avais même pensé arrêter le football. Cette décision est d’ailleurs toujours conditionnée par une éventuelle nouvelle blessure."