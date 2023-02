Basket-ball (D3) : Martin Lesuisse peut être une belle surprise à Comblain

Grosse surprise en ce début de semaine au Mailleux Comblain. En effet, devant recruter un meneur pour remplacer Robin Roland, Christophe Henri vient d’annoncer avoir trouvé un accord avec Martin Lesuisse. L’ancienne promesse de Haneffe, ensuite passée à Atlas et désormais en R1 à Cointe, sera donc un formidable coup de poker tenté par un Ludovic Humblet qui le connait bien. "Je l’ai eu à Cointe et je crois énormément en lui. C’est vraiment un joueur qui a une vista exceptionnelle, qui est intelligent dans la gestion d’une équipe et qui sait se mettre au service des autres tout en restant menaçant."