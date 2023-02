Même avec Walo, Faimes n’y arrive pas

Si les occasions se comptent sur les doigts d’une main, Aubel, via Colling, ouvre le score peu avant la demi-heure. Une avance logique. "En première période, on n’y était pas. Certains n’affichaient pas une bonne mentalité", explique Franck Walo. D’ailleurs, la première occasion des Faimois tombera à la 45e des pieds de Grommen.

Au retour des vestiaires, Walo apporte du sang frais avec les entrées de Gauthier Simon et Benjamin Renson. Des choix payants. C’est d’ailleurs le frère de Maxime qui égalisera sur penalty à l’heure de jeu. Les locaux sont bien mieux dans leurs baskets et s’offrent plusieurs escarmouches coup sur coup. Seul sur son île, Venner ne peut pas faire de miracle. Comme c’est le cas depuis le début de saison, les Étoilés pêchent au niveau offensif. En face, Aubel essaye tant bien que mal de développer son jeu. "Mais sur un tel terrain, ce n’était pas évidemment", précise Tony Niro. En fin de match, les visiteurs repassent devant pour la deuxième fois après un cafouillage dans le rectangle faimois. Willem passe par là et offre trois points précieux aux Aubelois dans la course au maintien. Dans le camp local, la course contre-la-montre se poursuit pour la survie en P1. "Moi, je continuerai d’y croire jusqu’au tout dernier match", pointe Franck Walo.

Arbitre: Lionel Gastaldello

Cartes jaunes: Simon, Mostade.

Buts: Colling (0-1, 25e), B. Renson (1-1, 60e sur pen), Willem (1-2, 80e).

FAIMES: Houart, Grommen, Mailleux, Halleux (77e Tamoh), Petitpre (46e B. Renson), Venner, Mostade, Genette, Arcadipane (46e Simon), M. Renson, Vinchent.

AUBEL: Beckers, Willem, Colling, Kerff, Diallo, Charef, Remacle, Spits, Temsamani, Pauporte, Niro.