Handball (D2) : Amay renoue avec la victoire et espère

Et personne, pas même le coach Thierry Herbillon n’aurait misé le moindre kopeck sur ses couleurs lorsque seulement après huit minutes de jeu, l’arbitre villersois de Beneleague Steenwinckels montrait la carte rouge à Philouze. Sans discussion cette fois. "On n’était déjà pas dans les meilleures conditions pour jouer avec seulement deux rotations de champ vu les absences et en plus on perd notre Français qui nous amène des buts. Et Montegnée pouvait compter sur un banc complet. Mais voilà, parfois quand rien ne va, on est au pied du mur, on ne cogite plus, on agit. On s’est adapté à l’adversaire en jouant plus bas et surtout les joueurs ont bien suivi le protocole demandé. Même en les changeant de place. Ils ont été pris par ce nouveau rôle, sont restés focalisés sur cela et par conséquence ont commis moins d’erreurs."

C’était de fait très mal parti pour les Verts qui se voyaient menés de trois buts (2-5, 11e) et perdaient pour exclusion temporaire son capitaine Tilman. Quant au jeu, il n’était pourtant pas des plus rapides du côté Montagnard, à croire qu’il ne voulait pas trop en mettre aux Mosans d’autant qu’hormis sur pénaltys tous convertis par Brialmont, il fallait attendre la 16e minute de jeu pour voir tomber le premier but de champ, et ce par l’incontournable Brialmont. Était-ce le le catalyseur pour le HC ? En tout cas, les Mosans ont pris peu à peu l’ascendant en jouant posément pour bien servir Thirion au pivot, pour oser aussi prendre des risques tel Pagnoul qui y allait sans crainte, comme Brialmont prolifique avec ses dix buts, avec une défense solidaire et derrière évidemment une prestation cinq étoiles de Saghir mais aussi de Pucci pour les pénaltys.

Menant 10-7 à la pause, les Verts ont continué leur travail pour prendre même un gros avantage (19-12, 53e) avant de perdre de nouveau de leur lucidité mais, heureusement, pas totalement cette fois ! "Toute l’équipe est à féliciter", conclut un coach qui avait enfin le sourire.

Arbitres: Steenwinckels C. – Marino

Évolution du score (par 10'): 2-3, 5-6, 10-7, 14-11, 17-12, 20-16

HC AMAY: gardiens: Saghir (60') et Pucci ; Brialmont 10, Agnello 0, Mollate1, Philouze (C.R. 8e) 0, Tilman 2x2') 2, Pagnoul 2, Thirion (2') 5

RENAISSANCE MONTEGNÉE: gardiens Guarneri (55'), Brutto (5') et D’Amico – ; Happart 4, Moors 1, Di Giacomo M. 0, Di Giacomo S. 2, Dupont (2') 3, Tubée A. 1, Laval 0, Matzaris (2') 4, Carillo 0, Marino (2') 1, Tubée G. 0, Kalala 0