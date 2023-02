Futsal (Ligue) : Marseille Wanze continue de gagner en D3D

Alors qu’ils s’étaient fixés comme objectif d’atteindre le top 5 en deuxième partie de saison, les Wanzois viennent de signer trois succès de rang qui leur permettent de rêver plus grand. Pourtant, cette fois-ci, contre Gedinne, la bande à Delhalle a bien failli déjouer. "C’était loin d’être notre meilleur match mais c’est typiquement le genre de rencontre que nous aurions perdu la saison passée" préférait souligner le responsable hesbignon. Et c’est peu de le dire, pas aidés par un Roquet quelque peu timoré dans les cages, les locaux accusaient un retard de trois buts après seulement cinq minutes. "Heureusement nous avons su faire la différence pour repasser devant et rentrer aux vestiaires sur le score de 4-3."