Si les deux équipes se talonnent au classement général, ce sont les Modaviens qui commencent les débats par une possession de balle plus que dominante et un jeu au sol où les joueurs techniques pouvaient se montrer. Cependant, le second terrain fraiturois n’est pas des plus abordables pour la pratique du beau football. Et ça, les locaux le savent et en jouent. Dans un style de jeu basé sur des contre-attaques, les hommes de Pierre Dedry, joueur-entraîneur, essayent tant bien que mal de s’immiscer dans le rectangle adverse pourtant bien protégé par Kévin Willems.

Burinato, bien placé dans les seize mètres fraiturois, s’octroie une occasion d’un ballon venant d’un duel bien fouilli. Sa frappe fait mouche et Baibai n’est pas aidé par son terrain (0-1).

Bien que le premier but soit inscrit après seulement treize minutes, l’égalisation intervient en fin de rencontre des pieds de Prunier. Excellemment lancé par son coéquipier et T1, ce dernier parcourt son flanc gauche, feinte un défenseur et trompe l’arrière-garde modavienne d’un tir croisé (1-1).

Entre la jeunesse fraituroise et l’expérience visiteuse, les deux clubs débutent la deuxième partie du championnat sur un partage où chacune des deux équipes aurait pu, sur un geste, repartir avec les trois points.

Arbitre: Luc Theunis

Cartes jaunes: Albanese M., Willems, Jacquerie et Lemaire.

Buts: Burinato (0-1, 13e), Prunier (1-1, 85e).

FRAITURE SP. B: Babai, Albanese M., Dedry P., Devlaeminck (46e Bosak), Marchal (59e Champon), Colles (66e Charlier), Hellin, Schmetz, Darmont, Licata (60e Marcourt), Prunier.

MODAVE: Willems, Dehon, Baglio (46e Jonet), Mawait, Brugnetti, Bernard, Jacquerie (46e Mertens), Lemaire (66e Zachary), Burinato (49e Mertens), Léotard et Dodeigne.