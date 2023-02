Football (P3A) : Partage plaisant entre Vyle-Tharoul et Lensois

Car de la folie, il y en a eu dès l’entame de la rencontre. Après quatre minutes de jeu seulement, Bonomi, Coune et Keita ont déjà chacun eu l’occasion d’ouvrir la marque pour les leurs. Mais c’est finalement sur phase arrêtée que la rencontre va se décanter. Vyle-Tharoul, dominateur tout au long de la première mi-temps, va ouvrir la marque via Martin, sur coup franc, qui brosse idéalement le cuir à plus de vingt-cinq mètres des cages défendues de manière impuissante par Verlaine. La suite, on la connaît, les locaux vont pousser jusqu’à la mi-temps, sans toutefois réussir à faire le break. Et au retour des vestiaires, la physionomie de la rencontre est complètement différente. Lensois pousse et Landrain, monté à la demi-heure de jeu, allume Thewis, qui ne peut que dévier dans la direction de Denayer, qui ne se fait évidemment pas prier pour rétablir l’égalité.

Et alors qu’on pense Lensois parti pour renverser le fil de la rencontre, Bonnano hérite d’un penalty un peu stupidement concédé par la défense hannutoise. Le numéro 7 local ne se fait pas prier, et trompe Verlaine d’un plat du pied rempli de sang-froid à un quart d’heure de la fin. Avance décisive ? Pas vraiment. Lensois continue de pousser et quelques minutes plus tard, Bonomi arrive à se défaire de son marquage pour se retourner et rétablir une égalité qui semble plus juste au vu du déroulement de la partie. " Si on jouait quinze minutes de plus, Lensois remportait la rencontre mais dans l’autre sens, on prenait aussi les trois unités avec un quart d’heure de moins à jouer " concluait dans son analyse un Pierre Genard assez fier de la performance de ses treize valeureux guerriers.

Arbitre: Eric Chouffart.

Cartes jaunes: Pessotto, Mazuy, Dupont.

Buts: Martin (1-0, 24e), Denayer (1-1, 50e), Bonanno sur pen (2-1, 76e), Bonomi (2-2, 79e).

VYLE-THAROUL: Thewis, Bertels, Dupont, Meiresonne, Bonanno, Keita, Coune (82e Dykmans), Dykmans (73e Boccar), Perez, Pessotto, Martin.

LENSOIS: Verlaine, De Benedictis (28e Landrin), Bonomi, Ghzyel, Boxus, Canzian, Denayer, Lourenço De Almeida, Grandgagnage (68e Staelens), Conkie, Mazuy.