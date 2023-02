Football (P3A) : Hognoul n'a plus de coach

Fameuse surprise au moment d’observer la feuille de match entre Hognoul et Villers: Fabrice Morgante, l’entraîneur local, n’est pas présent. Et la raison est simple, celui qui officiait déjà depuis quelques saisons n’est désormais plus l’entraineur. "D’un commun accord, et pour le bien du club, nous nous sommes séparés de Fabrice, confirme Marc Rizzato, le président du club. Nous voulons remercier notre ancien entraîneur pour le travail accompli."