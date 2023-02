Football (P2A) : Ferrières a souffert avant d'émerger

Ferrières est mené et il va courir après son football en première période. Lallemand n’est alerté que par deux frappes lointaines signées Bruylandts et Ben Saïda. Et sur chacune d’elle le portier mosan se montre à son avantage. Comme dira un supporter local à la pause: "Ferrières est plus fort mais Amay est bien en place." Mais va-t-il être capable de tenir quarante-cinq minutes de plus ?

La réponse tombe juste après la reprise lorsque sur un centre du très remuant Bruylandts Ben Saïda rétablit l’égalité via le poteau. La joie ferrusienne est toutefois de courte durée car Amay parvient à reprendre l’avance par Da Fonseca qui dévie juste ce qu’il faut hors de portée de Tedika un service d’Amanaki. Mais les locaux ont à peine fini de célébrer leur but que les hommes de Caserini égalisent. Cette fois Bruylandts n’est pas à l’assist mais à la réception, d’une tête plongeante, d’un centre de Saccio.

S’en suit un quart d’heure dominé par Ferrières mais de manière stérile.

On sent toutefois les Amaytois au bord de la rupture et elle survient lorsqu’un centre repoussé de l’intenable Bruylandts, Bourard oblige Lallemand à se détendre mais Ben Saïda suit et permet enfin à Ferrières de passer devant. Moralement Amay accuse le coup et Ferrières ne relâche pas l’étreinte ce qui lui permet d’inscrire deux buts de plus dans les dix dernières minutes. Ferrières, qui n’avait plus inscrit plus de deux en match (4-2 face à Amay) depuis le 25 septembre, débute donc 2023 de la meilleure des manières et aura le moral au beau fixe pour jouer le derby face à Xhoris. Amay, lui, a montré une belle solidité pendant septante-cinq minutes.

Arbitre : M. Dewandre.

Cartes jaunes : Trubia, Barankiewicz S., Mukendi, Saccio, Rafiki, Bruylandts.

Buts : Amanaki (1-0, 5e), Ben Saïda (1-1, 47e), Da Fonseca (2-1, 55e), Bruylandts (2-2, 60e), Ben Saïda (2-3, 74e), Bruylandts (2-4, 81e), Jurdan (2-5, 85e).

AMAY : Lallemand, Trubia, Etien, Barankiewicz N. (68e Koussantas), Da Fonseca, Dupuis, Barankiewicz S., Mukendi (59e Boutachdat), Amanaki (75e Mertens), Murgia, Da Silva (67e Sylejmani K.).

FERRIERES : Tedika, Saccio, Rafiki, Toussaint, Bourard, Ben Saïda, Diouf (71e Jurdan), Ferron, Bruylandts (82e Sarr), Delvenne (59e Rasquin), Soumahoro.