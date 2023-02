Football (P2A) - Dylan Lambrecth offre un succès précieux à Flémalle face à Braives

Et sur le premier tir cadré digne de ce nom, Charlier va faire mouche. Bien lancé dans le dos de Gambini par Baggio, l’ailier braivois élimine Thiry et enroule son envoi hors de portée de Dentz (0-1). Trois minutes plus tard à peine, Lambrecth, servi involontairement par Bawin, veut la jouer collective seul devant Dorval mais sa passe ne trouve que… Bosman. Et c’est donc sur cet avantage visiteur que les deux équipes rentrent aux vestiaires.

La seconde période voit le rythme quelque peu se réduire et le déchet un peu plus important. Mais c’est pourtant sur une combinaison d’école, au sol, que Flémalle égalise des œuvres d’Abdoulaye, sur un superbe centre au sol de Ferron, encore excellent ce dimanche (1-1). Buteur vingt minutes plus tôt, Abdoulaye va ensuite se muer en passeur pour Francesco Militello, monté quelques minutes plus tôt, qui s’en va lober Dorval et placer Flémalle aux commandes (2-1).

Mais alors que le leader semble sur du velours, il va se faire peur dans les dix dernières minutes. Et après une double opportunité pour Pirotte, c’est finalement Pire qui va rétablir l’égalité d’une superbe frappe enroulée des vingt mètres (2-2).

Rentrant dans les arrêts de jeu, on pense le partage acquis mais c’était sans compter sur un petit coup de pouce arbitral et une bonne dose de talent dans le camp local. Alors que le ballon vient d’un Flémallois, l’assistant signale un hors-jeu visiteur. Ferron n’en demandait pas tant pour distiller une merveille de passe en direction de Francesco Militello. Auteur d’un grand pont sur Charlier, le numéro 10 local dépose le cuir sur le front de Lambrecth qui n’en demandait pas tant (3-2).

Flémalle arrache ainsi une victoire au forceps et repousse son adversaire du jour à sept longueurs. Une superbe opération qui risque de laisser quelques traces dans les rangs braivois.

Arbitre: Cédric Wassink, assisté de Gabriel Castillo-Fernanez et Raphaël Tobberorre.

Cartes jaunes: Joao, Magnetico, Ganci, Ferron.

Buts: Charlier (0-1, 25e), Adboulaye (1-1, 56e), F.Militello (2-1, 77e), Pire (2-2, 90e), Lambrecth (2-2, 90e +2).

FLEMALLE: Dentz, Gambini, Thiry, Bellafqih (76e Kalam), Collette, Ferron, Ioakimidou, Abdoulaye, N.Militello (55e Scopel), Colombi (69e F.Militello), Lambrecth.

BRAIVES: Dorval, Joao (79e Pirotte), Bosman, Pire, Baggio, Ganci, Dokens, Bawin, Magnetico (82e Di Rosa), Charlier, Vangerven (69e Mazuy).