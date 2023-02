Football (P2A) : Burdinne impose son style aux Nandrinois

Cette ambition commune va d’ailleurs donner une entame de match plutôt brouillonne. Les locaux imposent leur intensité physique, notamment dans les duels aériens tandis que les gars de Pierre Sougnez tentent tant bien que mal de développer leur football. Comme souvent dans ce genre de matchs fermés, le danger va venir sur phases arrêtées. Et si les visiteurs manquent de chance sur une tête de Morsat qui trouve le poteau, les visités vont avoir davantage de réussite. Thomas Delhalle saute plus haut que tout le monde sur corner et place les siens aux commandes. Un but qui ne déséquilibre pas spécialement les débats mais ne les rend pas plus concrets pour autant. Peu avant la mi-temps, Morsat et Werner se rentrent dedans, le ballon arrive dans les pieds de Choukri qui tente sa chance mais la défense locale sauve l’envoi sur la ligne.

Au retour des vestiaires, les Rouges remontent avec de meilleures intentions. Mais la bande à Delbouille va être cueillie à froid par leur adversaire. Sur une longue rentrée en touche, le ballon traverse la surface avant d’arriver dans les pieds d’un Cornélis qui jaillit au second poteau. Les visiteurs ne se découragent pas pour autant et leur abnégation ne va pas tarder à être récompensée. Werner sort vigoureusement dans les pieds de Henry. L’arbitre n’hésite pas et octroie un penalty que Morsat se charge de convertir. La fin de match sera décousue mais les Burdinnois tiennent bon et empochent un succès important. Pour les Nandrinois, il faudra rapidement se remettre dedans en termes d’intensité physique.

Arbitre: Dimitri Legros.

Cartes jaunes: Cornélis, Gillard, Choukri, Werner.

Buts: T.Delhalle (1-0, 24e), Cornélis (2-0, 48e), Morsat (2-1 sur pen, 68e).

BURDINNE: Werner, Devalet, Genotte, A.Delhalle, T.Delhalle (64e Hougardy), Cornélis, Fillieux, Van Reymenant (76e Josse), Frérot (65e Jollings), Mathieu, Baillet (88e Koné).

TEMPLIERS-N.: Delbouille, Godinas, Yerna, Demoulin (76e Cagnoni), Saglam (46e Luymoeyen), Choukri, Morsat, Gillard, Dormal, Gagliardi (80e Resmini), Henry.