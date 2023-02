Football (P1) : Geer et Ougrée se neutralisent

Cependant, les deux équipes se lancent vers l'avant. D'abord Geer, via Delvaux qui reprend dans le rectangle, suite à un beau coup franc de Henquet. Mais Botterman est attentif. Ensuite, c'est au tour de Guilmi de pousser au fond du but mais l'attaquant est signalé en position de hors-jeu. Dans la foulée, Beltrame tente de lober Aerts depuis son camp. Le portier local doit s'employer pour détourner en corner car l'envoi était cadré. Geer est prévenu.

Botterman doit ensuite s'illustrer à deux reprises sur un centre-tir de Henquet, puis face à Messina. Mais le gardien a réagi promptement pour réduire l'angle. Le score vierge à la pause reflète donc assez bien la rencontre, les deux équipes peinant à cadrer.

À la reprise, Geer tente de passer à la vitesse supérieure. Henquet botte d'ailleurs un coup franc sur la latte. Quant aux visiteurs, ils marquent un peu le pas. Néanmoins, ils sont à l'affût de la moindre erreur adverse. Ainsi, quand Docquier calibre mal sa passe en retrait vers Georges, il n'en faut pas plus pour que Ettitchi et Guilmi se portent vers l'avant et adressent une jolie passe dans les pieds de Delville qui n'a quasiment plus qu'à pousser le cuir hors de portée de Aerts (0-1).

Il reste 25 minutes à Geer pour revenir. Ce ne sera pas chose simple avec encore énormément de ratés en zone de conclusion. Mais Docquier, esseulé, se rachète en reprenant de la tête un coup franc au second poteau de Philippe (1-1). Le marquoir ne changera plus. De quoi offrir un point à chaque équipe. Le point de l'espoir pour Ougrée, même si la victoire était proche.

Arbitre : Michael Addai

Cartes jaunes: Georges, Docquier, Vigil Bajo ; Ettitchi, Scerra, Beltrame

Buts : Delville (0-1, 65e), Docquier (1-1, 89e)

GEER : Aerts, Grosdent, Georges, Philippe, Delvaux (66e Bouhriss), Brassinne (73e Vervoort), Docquier, Henquet (68e Fadda), Vigil Bajo, Cokgezen, Messina

OUGREE : Botterman, Scerra, Tellatin, Delville, Gillard, Beltrame, El Ghoulbzouri, Garufo (61e Kondi), Guilmi, Fourneau (68e Ekwalla), Ettitchi