Football (P1) : Fize a bu la tasse face à Malmundaria

L’entame de match est timide des deux côtés. On se livre à une bataille féroce dans le milieu de terrain mais aucune des deux équipes ne semble pouvoir prendre l’ascendant sur l’autre. Il faut finalement attendre la 36e minute pour que le score se décante. À la réception d’un centre parfaitement calibré, Adrien Crosset catapulte le ballon au fond des cages adverses (0-1). Les visiteurs ouvrent la marque sur leur première occasion du match. Mieux encore, il double la mise sur leur seconde possibilité 7 minutes plus tard. Un poteau, un cafouillage et Nicolas Nijhof, qui passait par là, crucifie Kevin Friquet, le gardien de Fize, qui ne peut que constater les dégâts (0-2). Les Fizois n’ont concédé que deux occasions et se retrouvent déjà menés de deux buts au repos. Un résultat frustrant mais pas illogique tant les locaux semblent incapables de proposer du jeu en attaque.

Au retour des vestiaires, les intentions n’ont pas évolué. La défense malmédienne reste solidaire et n’éprouve aucun mal à contenir les timides offensives fizoises. Les visiteurs ne se montrent guère plus dangereux mais font tout de même le break à la 57e minute. Trouvé dans la surface, Adrien Crosset s’engouffre et pousse la défense fizoise à la faute. L’attaquant provoque et est légèrement mais suffisamment accroché. L’arbitre désigne le point de penalty. Le numéro 22 se fait justice lui-même et donne au score des allures définitives (0-3).

De retour sur les terrains après la trêve hivernale, Fize commence de pire manière sa seconde partie de saison. Amorphes, les hommes d’Olivier Parmentier sont passés à côté de leur sujet.

Arbitre: Lucas Baudon.

Cartes jaunes: Damsin, Custinne, Nzembo, Zielonka, Geelen.

Buts: Crosset (0-1, 36e & 0-3, 57e), Nijhof (0-2, 53e).

JS FIZOISE: Firquet, Nzembo, Ledure (Vieira 76e), Wynants, Massar (Atsu 59e), Gillard (Erivelton 59e), Eyckmans, Reuter (Zielonka 76e), Damsin, Demaerschalk, Licour

MALMUNDARIA : Errens, Jacob, Samray, Mathonet, Nijhof (Geelen 75e), Le Bohec, Denis, Cassoth, Krings (Jacob 81e), Crosset (Dethier 83e), Custinne (Bucak 68e)