Football (D2 ACFF) : Warnant impressionne encore et encore...

Dès l’entame, les Verts se voulaient bien concentrés sur leur sujet. Le ballon circulait facilement dans leurs lignes. Très vite, sur une remise en retrait de Mabanza, Scevenels allumait un envoi vicieux qu’Alexandre détournait avec maîtrise. Sur le corner, Scevenels, encore lui, trouvait la bonne sortie du gardien adverse sur sa route. Les locaux s’étaient installés dans la partie. Les Acrenois tentaient de modérer l’allant local en jouant groupés défensivement. Cependant, sur un centre de Miézal de la droite, Mabanza remettait en retrait dans les pieds de Biscotti qui laissait le dernier rempart visiteur pantois (1-0). Logiquement, dans le dernier quart d’heure, les Verts desserraient l’étreinte. Les Bleus, alors plus présents à l’offensive ne s’offraient guère d’opportunités de but.

Directement après la pause, Mavuba servait idéalement Scevenels qui croquait sa frappe. Progressivement, les Hennuyers s’enhardissaient timidement. Sur le contre hesbignon, Garcia recevait son second bristol jaune. Pass pour un retour prématuré au vestiaire. Fransolet se présentait au coup franc. Son envoi tendu de la gauche transperçait l’arrière-garde visiteuse pour terminer sa course dans le but (2-0). À dix contre onze, les leaders contrôlaient aisément les débats. Même si Bizimana devait écarter un tir de Duyck dans la lucarne. Acren ne s’était guère illustré dans cette partie sauf sur de vilaines fautes que l’arbitre aurait dû sanctionner plus sévèrement. Warnant, lui, avait fait le boulot afin de conforter sa première place.

Arbitre: David Bertholet.

Cartes jaunes: Timmermans, Mabanza ; Obin, Baelongandi, Houzé, Di Vita.

Carte rouge: Garcia (59e, 2cj).

Buts: Biscotti (1-0, 17e), Fransolet (2-0, 60e).

WARNANT: Bizimana, Piette, Dejoie, Cavillot, Scevenels, Biscotti (75e Aharrh), Miézal (86e Libert), Timmermans, Mavuba, Mabanza (66e Biatour), Fransolet (71e Ganiji).

ACREN-LESSINES: Alexandre, Duyck, Mayele, Toussaint (70e Di Vita), Obin, Smars (71e Lutundisa), Baelongandi, Sangare, Kone, Houzé (77e Engelbeen), Garcia.