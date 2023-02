Football (D2 ACFF) : Waremme n’aurait pas volé la victoire à l'Union Saint-Gilloise

Retardé de près d’une demi-heure pour une histoire de poteau pas droit, le match entre l’Union Saint-Gilloise B et Waremme a démarré sur un mode mineur. Les Bruxellois, volontaires, mettent le pied sur le ballon et s’installent rapidement dans le camp hesbignon. Mais comme contre Warnant la semaine dernière, ils peinent à se créer de réelles occasions. De leur côté, les Wawas ont également du mal à faire un bon usage du ballon lorsqu’ils repartent en contre-attaque, notamment à cause d’un Gueye plutôt maladroit.