Football (D2 ACFF) : Verlaine renioue avec la victoire après trois revers

Sur un terrain lourd et avec la descente, les visités passaient directement la surmultipliée. Ramadani au centre, Cubedo à la reprise de peu à côté. Sur une nouvelle action, sur la gauche cette fois, Choukri glissait le cuir au premier poteau. Van Hove, venu de l’arrière, trompait joliment Lahaye (1-0). Ramadani plaçait un obus que Lahaye détournait admirablement. Bref, les Taureaux écrasaient des Binchois en panne d’inspiration et de solution pour tenter d’équilibrer les échanges.

À la reprise, les Lions rugissaient enfin. Mais sur un contre rondement mené, Dago, bien en jambes, se faisait accrocher dans le rectangle. Jamar exécutait la sentence (2-0). "Relever la tête", lance le coach visiteur. Après ce coup d’assommoir, ses ouailles reprenaient leurs esprits. Michez ajustait une tête que Dengis captait aisément. Sur un corner, Scohy plaçait un front qui frôlait le montant. Les Bleus affichaient plus de mordants. La rencontre s’électrisait avec de nombreuses fautes. Verlaine, bien organisé, ne rompait point. Mais n’offrait plus que quelques escarmouches offensives. Suffisamment pour arrêter l’hémorragie de la défaite et s’offrir un succès qui incontestablement va le rebooster pour la suite de la compétition.

Arbitre : Guillaume Chaspierre.

Cartes jaunes : Ramadani, Tchamdjou ; Brichant, Louagé, George, Michez, Frisanco.

Buts : Van Hove (1-0, 6e), Jamar (2-0, 50e sur pénalty).

VERLAINE : Dengis, Van Hove, Gilsoull (85e Limbourg), Ramadani (70e Doyen), Chubaka, Cubedo (76e Gosselain), Reciputi, Choukri, Dago, Barry (89e Tchamdjou), Jamar.

BINCHE : Lahaye, George (55e Losacco), Michez, Brichan, Arslan, Louage, Scohy, Frisanco, Lespagne, Seggour (63e Mba), Sampaoli.