Football (D2 ACFF) : Solières n'a rien pu faire à Meux

Face à une équipe de Solières privée de ses derniers renforts vu qu’il s’agissait d’un match remis, Meux s’est rapidement rassuré. Dès la quatrième minute, sur un tir de l’excellent Paquet repoussé par Diego Bairamjan, Kinif surgissait pour pousser le cuir au fond des filets. "Mais on a ensuite eu tendance à s’endormir et à tomber dans la facilité, ajoutait Laurent Gomez. Avec un peu plus de détermination, on pouvait plier ce match plus tôt."

Van Hyfte suspendu

Toujours avec le… gardien Maxime Crahay en pointe, les Hutois profitaient d’une baisse de régime des Verts pour mettre le nez à la fenêtre. Et sur un corner de Hanrez, Crahay, seul au petit rectangle, manquait même la balle de l’égalisation en ne cadrant pas sa tête. Si Meux se créait les plus belles opportunités par Smal, Paquet, Sleeuwaert ou encore Kinif, le marquoir ne bougeait plus. Pas trop mis en difficulté, Maxime Pignolet rassurait quand même les siens, juste avant la pause, en intervenant bien devant Crahay.

Meux continuait de dominer les débats dès la reprise, sans parvenir à se mettre définitivement à l’abri malgré une nouvelle tentative de Paquet qui filait de peu à côté. C’est finalement le pied gauche de Justin Gaux qui rassurait le clan local en inscrivant le deuxième but d’un joli coup franc plein axe sur lequel Bairamjan était surpris. Trois minutes plus tard, une magnifique combinaison permettait à Rouffignon de centrer côté droit pour "Mino" Baudoin, à la bonne place pour inscrire son premier but de la saison.

Arbitre: Mathieu

Cartes jaunes: Van Hyfte, Bartholome, Kinif, Peisson, Otte, Moors.

Buts: Kinif (1-0, 4e), Gaux (2-0, 66e), Baudoin (3-0, 69e).

MEUX: Pignolet, Rouffignon, Van Hyfte, Sleeuwaert, Gaux, Coquelle, Rosy, Smal (77e Mazy), Baudoin (71e Marion), Paquet, Kinif (77e Moors).

SOLIÈRES: Bairamjan, Bacanamwo, Lokando, Peisson, Verbist, Espeel, Hanrez, Bartholome, Baumans (46e Otte), Elatiassi (65e Jeandriens), Crahay.