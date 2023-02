Football (D2 ACFF) : et dire que Hamoir menait 3-2 à la 90e minute...

Plus vifs, les Sérésiens prenaient le début de la rencontre à leur actif mais sans se créer de grosses occasions. Certes, le cuir voyageait bien dans le rang des Rats qui se créaient leur première possibilité sur un tir de Messaoudi à la 21e. Rausin devait lui s’y reprendre en deux temps pour éviter un deuxième but. En fin de première période, Ousmane devait effectuer une sortie autoritaire hors de son rectangle avant de stopper un shoot de Yilmaz.

Hamoir allait vivre le même scénario catastrophe en seconde armure. En effet, on ne rejouait que depuis 42’’ quand D’Asaro avait tout le loisir d’ajuster Rausin (0-2).

Heureusement pour les protégés de Miceli, un mouvement limpide permettait à Lafalize de redonner espoir aux siens cinq minutes plus tard (1-2). Hamoir allait alors pousser tant et plus et Cusumano obtenait un penalty à la 70e minute. Messaoudi ne se faisait pas prier pour ramener l’égalité au marquoir (2-2).

Quatre petites minutes plus tard, Yilmaz pensait bien avoir donné la victoire aux siens (3-2) mais au début des arrêts de jeu, un centre tir de D’Asaro surprenait Rausin (3-3).

Hamoir aura donc eu le mérite de renverser la vapeur mais d’être passé à côté de la montre en or dans les derniers instants. Somme toute, le match nul sanctionne logiquement cette rencontre agréable à suivre mais qui a manqué certainement d’un peu de folie face à la jeune phalange sérésienne qui a eu le mérite de jouer le coup jusqu’au bout.

Arbitre : Kevin Alexis assisté de Salih Odemis et Ronny Bracone.

Cartes jaunes : Masset, Impagnatiello, Boukteb, Stasse, Rode (délégué de Seraing).

Carte rouge : Marchand (kiné de Seraing).

Buts : Antonio (0-1, 1e), D’Asaro (0-2, 46e), Lafalize (1-2, 52e), Messaoudi (2-2 sur pen., 70e), Yilmaz (3-2, 74e), D’Asaro (3-3, 92e).

HAMOIR : Rausin, Teise, Lahaque, Ceylan, Cusumano, Masset, Impagnatiello (59e Dianda), Messaoudi (80e Macé), Lafalize (66e Mukendi), Yilmaz, Guilmi (90e Evrard).

SERAING B : Ousmane, Bunchukov, Boukteb (80e Mikobi), Stasse (62e Nicolay, Di Crescenzo, Bah, Ipupa, D’Asaro, Renier, Solheid, Antonio.