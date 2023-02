Basket (R2) : Haneffe a encore perdu le fil de la rencontre

Visage différent après la pause

Pourtant, au sortir des vestiaires, Dessart et les siens allaient changer. On voyait une meilleure défense, des Templiers faisant collectivement le travail avec Szabo au scoring pour revenir à -7. "On avait fait la moitié du chemin puis, sur deux erreurs défensives, on repasse à -11 et, pour reprendre le dernier quart, les locaux claquent deux bombes qui nous mettent KO. Le reste est à oublier ", concluait un coach conscient qu’avec la perte de cette rencontre et de l’avérage, rien n’est encore dit pour le maintien.

QT : 27-13, 23-21 (50-34), 22-27 (72-61), 27-5.

HANEFFE : Swolfs 9, Tassin 9, Dessart 13, Ewbank 1, Henrard 13, Szabo 17, Collombon 4.