Basket-ball (R2) : Steve Jovenau, le coach de Huy se fait exclure à Friendly Bulls

Puis, tout allait aller très vite. Les locaux haussaient le ton, profitaient de leurs rotations pour mettre un rythme de fou à cette rencontre qui basculait. De Neve allait se blesser au dos, laissant la raquette sans taille et le passage en zone obligatoire ne rapportait rien. "La première période se termine sur un contre valable de mon équipe mais qu’un arbitre juge illégal. Son collègue reconnaît que c’est une erreur mais ne veut pas la corriger. Dans le 3e quart, je souris à une autre erreur flagrante et je me prends une technique suivie d’une seconde", nous résumait un Steve Jovenau se retrouvant hors de la salle, une première depuis une décennie.

La seconde période était alors très compliquée, les joueurs s’autogérant avec les moyens du bord face à un adversaire, plus fort, pouvant dérouler.

QT : 19-14, 30-12 (46-26), 28-17 (74-43), 28-13.

HUY : Roncali 5, De Neve 2, Royen 19, Puddu 0, Quinet 4, Bennardo 2, Njoumegni 19, Maah 5.