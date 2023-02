Basket-ball (R1) : Waremme n'a laissé aucune chance à Andenne

Avec immédiatement un tir de barrage fait de 4 paniers à trois points (trois de Gaudoux, un d’Archambeau), les Wawas marquaient directement leur territoire. Malgré les absences de M Ceulers (ski) et d’un Kamel qui souffre d’une tendinite, les locaux faisaient voyager la balle à merveille pour trouver des options faciles mais, surtout, ne concédaient que 3 paniers de plein jeu dans le premier quart. Clairement, on voyait d’entrée la différence de dynamique dans les deux équipes et l’impossibilité des visiteurs de s’enflammer.

19-7 après 10 minutes, les choses semblaient donc déjà claires et on attendait de voir si une réaction visiteuse était possible. Maintenant, avec seulement 6 joueurs disponibles, impossible, pour Andenne, de la créer pour tenter de changer la donne. Ainsi, avec Moray entrant dans la danse pour aligner 9 points contre l’ancien Wawa Kisenga, les Hesbignons continuaient leur démonstration des deux côtés du terrain pour faire monter l’écart à 40-22 à la pause. Les visiteurs, courageux, avaient tenté d’équilibrer les échanges mais ne pouvaient rien remettre en question.

Pire encore, en seconde période, les locaux maintenaient l’intensité dans leur jeu alors que le physique visiteur lâchait. Beaujean exclu pour rouspétances, il ne restait plus aucune possibilité de rotation pour les Oursons. À l’inverse, Waremme lançait tout le monde dans la bagarre. Cools mettait ainsi quelques paniers, Georgery recevait des minutes de jeu alors que les cadres pouvaient souffler. Avec un Archambeau maître du tempo, les Wawas continuaient à faire monter l’écart avec une défense n’encaissant plus que 14 unités en 2e période.

Devant, sans forcer, les leaders continuaient leur démonstration avec tout le monde impliqué avant d’entamer le tournant de la saison avec 5 prochaines rencontres face à des adversaires pouvant prétendre à la couronne qu’il faudra bien gérer.

QT : 19-7, 21-15 (40-22), 24-9 (64-31), 20-5.

WAREMME : Bully 12, Archambeau 12, Germay 4, Horrion 6, Moray 20, Cools 6, Gaudoux 23, Georgery 0.

ANDENNE : Chaufouraux 12, R Beaujean 0, T Beaujean 8, Mercier 3, Kisenga 4, Otte 9.