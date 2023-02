Basket-ball (R1) : Waremme va croiser Jimmy Stas

Maintenant, faites confiance à Waremme pour ne pas prendre ce match de haut, ce qui n’est pas un gage absolu de victoire. D’ailleurs, la courte victoire de l’aller a été rappelée par le coach Angelucci. "C’est le duel des extrêmes et une rencontre piège par excellence. Tout le monde sait que nous avions eu du mal à l’aller même si la présence de Jimmy Stas, désormais blessé, nous avait fait le plus mal. Maintenant, avec la reprise en main de l’équipe par Jacques Stas, je suppose que l’équipe va avoir un regain d’orgueil et de volonté qu’il va falloir canaliser."

Car, même si les Wawas ont vécu, comme tout le monde, une préparation compliquée et devront faire face à des absences, l’ambition est là: "Au regard du classement, on doit gagner à la maison. On a ensuite 5 rencontres très compliquées contre des ténors de la série donc lançons bien la suite des choses avec une victoire", lâche le coach.