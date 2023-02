Volley : dans une ambiance de folie, Waremme est tombé sur un grand Maaseik ce vendredi soir

Cela faisait longtemps qu’on n’avait plus vu un Pôle ballons rempli de la sorte. Ils étaient en effet nombreux, dont Adrien Dolimont, le Ministre wallon du budget, à s’être déplacés dans l’écrin hesbignon pour la rencontre de prestige opposant Waremme Volley à Maaseik. Les spectateurs n’ont pas été déçus. Le derby entre Martin et Pierre Perin a répondu aux attentes. De l’intensité, du suspense et une ambiance de folie: tout y était. Même si les Flandriens ont dominé logiquement 0-3 Waremme, les Wawas n’ont pas démérité. Le début de partie est d’ailleurs à l’avantage des locaux (7-4). Malheureusement, les deuxièmes au championnat haussent le ton et remportent logiquement cette première manche. "On peut nourrir des regrets car on a eu plusieurs moments d’absence", pointe Fred Servotte. Il n’empêche, les Hesbignons pas baissé les bras. Surtout dans le deuxième set où Waremme va mener jusqu’à 22-20. "C’est, pour moi, le tournant du match, explique Fred Servotte. On mène et Maaseik passe pour la première fois de ce set devant à 22-23. C’est dommage."