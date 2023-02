Nathan Gosselain avant Verlaine-Binche (D2 ACFF) : « La N1 est dans un coin de la tête »

Défaits contre Seraing B, Meux et Acren, les Verts doivent se relancer face à Binche. Une formation qui n’a perdu qu’une seule fois cette saison contre nos équipes régionales. "Après un tel premier tour, on a effectivement revu nos ambitions à la hausse, estime Nathan Gosselain. Le tour final est le minimum pour nous. Je ne vous cache pas que la Nationale 1 est dans un coin de la tête. D’autant que le club est prêt à monter. Moi qui ai connu ce niveau avec le RFC Liège, Verlaine ne dénoterait clairement pas. Tous les éléments sont réunis pour la N1."

De retour au Stade des Six Bonniers depuis cet été après une grosse blessure aux ligaments croisés, le sportif de 19 ans n’a rien perdu de ses qualités.

"Même si les débuts ont été plus compliqués que prévu, puisqu’il a fallu que je retrouve le rythme, je me considère maintenant à 100%, dit-il. Lors de mon premier passage (NDLR: 2020-2021), j’évoluais surtout en 11 ce qui est complètement différent cette année puisque le coach a décidé de me repositionner au back." Là même où il avait été formé à Genk. "Je me sens plus à l’aise car je suis beaucoup plus libre. J’apprécie également évoluer sur le flanc dans un 3-5-2", confie l’ancien joueur de Jodoigne.

Avec 826 minutes de temps de jeu à son actif cette saison, Nathan Gosselain confirme tout le bien que l’on pense de lui. "Ma priorité est de terminer la saison à Verlaine et de pouvoir aider à faire monter ce club. Si ce n’est pas le cas ? Je ne sais pas ce que je ferai, il est encore trop tôt pour penser à ça", rigole l’intéressé qui n’a pas fait une croix sur une carrière de football pro.

Arbitre: Guillaume Chaspierre

VERLAINE: Dengis, Van Hove, Doyen, Gilsoul, Ramadani, Cubedo, Choukri, Temou, Jamar, Gosselain, Reciputi, Limbourg, Dago, Barry, Chubaka. Debra est absent.