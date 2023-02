Modave est en crise en P4B : "C'est en partie de ma faute", assure Yannick Buron

"On ne pense même plus au classement. Il y a des saisons où rien ne semble fonctionner et il faut l’accepter. Je remercie le comité de garder confiance en moi, explique Yannick Buron qui assume ses responsabilités. Oui, j’ai commis des erreurs et je les assume. Si Modave en est là aujourd’hui, c’est en partie de ma faute car c’est moi qui ai confectionné le noyau."

Il n’empêche que le mentor attend une réaction dans le chef de ses joueurs. "On doit retrouver une mentalité et l’envie de jouer. Jeudi, nous étions 16 à l’entraînement. C’est pénible pour tout le monde de voir le club dans cette situation mais, tous ensemble, on va se relever", assure Buron.

En face, Fraiture Sports B attend Modave de pied ferme. "C’est toujours un derby particulier. On joue au foot pour ce genre de match car tout le monde se connaît. Même si Modave n’est pas à sa place, il faut se méfier. De notre côté, la longue trêve a fait un bien fou mais il ne fallait pas que ça dure trop longtemps, glisse Pierre Dedry qui sera toujours à Fraiture la saison prochaine. Mais je ne sais pas encore dans quel rôle. Si l’équipe première descend en P4, il se pourrait qu’on supprime l’équipe B." Affaire à suivre donc.

Arbitre: Luc Theunis.

FRAITURE SPORTS B: Papa depuis hier, D.Albanese sera absent.

MODAVE: Yannick Buron effectuait sa sélection ce samedi matin.