Basket-ball (R2) : décimé, Huy peut-il quelque chose?

Dans une dynamique positive sur le terrain, l’Union Huy prendra la route ce samedi pour monter vers la pour y défier une solide équipe des Bulls. Des locaux qui pointent à la 6e place avec seulement 6 revers au compteur et qui étaient venus s’imposer en bords de Meuse que le score sans appel de 51-83. "Nous ne serons pas dans des conditions idéales car Paeleman n’est pas là et Danze devra prendre 6 semaines pour soigner sa main sur décision du chirurgien ", explique un Jovenau également malade cette semaine. "Nous n’aurons que 5 titulaires et je prendrai 5 jeunes. On va tenter de passer un bon moment en travaillant collectivement et en donnant du temps de jeu à tout le monde. Toujours dans un but de formation et de travail sans se mettre de pression car les locaux sont vraiment forts."