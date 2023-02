Handball : Amay n’a rien à perdre contre Montegnée ce samedi soir

Même si notre province à cet honneur de voir des équipes liégeoises caracoler en haut du classement, nos Mosans, eux, sont dans une bien mauvaise posture. En lutte avec Saint-Trond pour être dans les play-offs, uniquement il est vrai pour renouveler sans crainte son bail en D2, ils savent que ce soir, la victoire sera très compliquée d’autant que les Montagnards comptent en leur rang des anciens Mosans comme Maxime Di Giacomo et Yannick Happart. Tous deux ont d’ailleurs contribué à la victoire contre Sprimont. Pas de quoi rassurer le capitaine Tilman juste après la défaite contre Uilenspiegel. "C’est évident que jouer Montegnée ce ne sera pas évident. On a perdu un joker ici et même s’ils nous restent le match contre Bocholt, Saint-Trond va normalement prendre les deux points contre Flémalle, le dernier. Si on est battu, on aurait trois points de retard à deux rencontres de la fin et une pour eux. Même si Saint-Trond reçoit Sprimont pour le dernier match, et nous, on se déplace à Pelt (NDLR: neuvième au classement) , on doit faire un quatre sur quatre et compter sur une défaite des Trudonnaires. Ce ne sera pas évident d’autant que Fares sera toujours absent et que Guillaume est lui incertain. Mais bon, on a pas mal joué contre eux à l’aller et cela c’est joué à rien."

Si Montegnée se présentera sans Joseph Di Fede, opéré fin janvier, Amay sera privé de Khaldi, Tillière, Rischette et peut-être de Destexhe, De Cecco et Vieira malades tous trois.

Bref rien de réjouissant pour cette importante fin de saison.

HC AMAY: Saghir, Pucci, Pagnoul, Agnello, Tilman, Molatte, De Cecco (?), Brialmont, Philouze, Thirion, Vieira (?), Destexhe (?)