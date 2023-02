Football (P3A) : Vyle-Lensois, un choc pour se relancer

Après un très long mois sans pouvoir fouler les prairies, la troisième provinciale reprend ses droits avec une affiche plutôt alléchante: Vyle-Lensois. Si les deux équipes sont bien accrochées dans le Top 5, elles ont toutes les deux pour point commun une fin d’année 2022 un peu plus compliquée. D’ailleurs, inutile de se poser la question du favori en amont de la rencontre, il n’y en a pas. L’adage habituel "c’est du 50/50" prend tout son sens. "Après, je peux préfacer la forme de mon équipe de trois manières, précise Pierre Genard, le conseiller sportif du club. Tout d’abord, nous sommes dans une inconnue complète concernant notre forme. Attention, ça ne veut pas dire que ça ne va pas aller, on ne sait juste pas où nous en sommes par rapport aux autres. Ensuite, nous avons plusieurs blessés dus à des activités extérieures au football. Enfin, la défaite contre Couthuin a fait très mal mentalement. L’objectif est donc de rejouer le plus vite possible et de surtout regagner, pour ne plus trop gamberger. Je nous laisse trois semaines pour cela."