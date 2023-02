Football (P2A) - "Le football commençait à me manquer" : Manu Christiaens revient sur sa nomination à Burdinne

Alors quand, il y a trois semaines, Burdinne prend langue avec lui, l’ex-coach de Hannut et Waremme B ne cache pas son intérêt. Mais sans marcher sur les plates-bandes de Michaël Descamps, qui assure l’intérim depuis le départ de Jean-Christophe Piccart. "Je connais très bien les membres du comité de Burdinne. Nous avions déjà discuté lors d’anciens affrontements, notamment avec Charles Melchior, explique Manu Christiaens. Et on s’était toujours dit qu’on travaillerait bien ensemble un jour. Mais le club a été très respectueux avec son entraîneur actuel. Les choses ont été bien faites, dans l’ordre. c’est pour cela que je n’ai jamais parlé de contact ou de quoi que ce soir. Tout s’est fait de manière transparente entre nous. "

Et c’est finalement jeudi soir que la décision est tombée: les deux parties von finalement travailler ensemble. "Le courant est passé tout de suite, nous étions sur la même longueur d’ondes, abonde le Hannutois. Je vais avoir carte blanche pour constituer mon effectif. Je veux faire quelque chose de bien, mais sans dénigrer les joueurs du noyau actuel. Je vais d’abord les voir, comme je l’avais fait à Hannut. La priorité sera donnée aux joueurs qui sont là actuellement. Et puis, mon envie est de reconstituer une équipe avec des qualités selon les moyens du club. D’ailleurs, je serai déjà présent ce dimanche contre Templiers pour observer l’équipe."

Une formation qui est en pleine lutte pour son maintien dans cette P2A et qui pourrait bien basculer un échelon plus bas dans quelques mois. "Mais je me suis engagé quoi qu’il arrive. Après, je suis convaincu que l’équipe va se maintenir, insiste Manu Christiaens. Et Burdinne va me permettre de travailler à nouveau comme j’aime le faire et j’ai été content de l’entendre de la part des dirigeants. C’est pour cela que j’ai opté pour Burdinne. Car, oui, le football commençait quand même à me manquer."

Avec Manu Christiaens, Burdinne se dote ainsi d’un coach qui connaît la P2A comme sa poche. Une aubaine en cas d’année supplémentaire dans cette série.