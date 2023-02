Football (P2A) : Flémalle-Braives, quel choc !

Mais Braives n’est qu’à quatre longueurs et l’annonce du départ de Jofray Hella en fin de saison à Hannut suivie de celle de l’arrivée, pour lui succéder, de Yannick Pauletti, ne modifie pas la donne. "Nous allons en effet jouer notre chance jusqu’au bout même si le départ prochain de notre coach a fait l’effet d’une bombe dans le vestiaire, reconnaît Mikaël Fernandez qui sera le grand absent demain. Ce match, je l’avais coché en gras dans mon agenda car Flémalle est mon ancien club mais les remises successives ont reporté ma journée de suspension. Je suivrai donc la rencontre de la tribune." Flémalle, lui, ne semble rencontrer aucun problème d’effectif. Et ses joueurs ont bossé dur récemment. "Nous avons joué beaucoup de matches et je vous avoue que ça pèse un peu dans les jambes, reconnaît le jumeau de Francesco. Mais il était important que nous gardions le rythme pour être dans le coup tout de suite car Braives c’est du costaud."

Reste à voir si le noyau braivois aura digéré les récents événements. "Les joueurs et le staff sont liés contractuellement avec le club jusqu’au mois de mai et nous allons faire le boulot jusqu’à cette échéance, rassure Mika qui ne sais pas encore s’il sera toujours braivois la saison prochaine. Nunzio, lui, devrait rempiler pour une 5e saison à Flémalle. Nous n’avons pas encore entamé de discussion mais c’est effectivement mon souhait." Sera-ce en P1 ou en P2 ? L’avenir nous le dira. Comme il nous révélera si la probable présence de Yannick Pauletti au bord du terrain aura une influence sur le comportement des Braivois. "Il est clair que nous avons intérêt à nous montrer sous notre meilleur jour", ponctue Mikaël Fernandez.