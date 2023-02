Football - P1 : Wanze/Bas-Oha a l’occasion de repasser en tête en cas de succès chez le leader Elsaute

Si l’aller avait tourné en faveur des Mosans, vainqueurs 4-1, les Elsautois sont, depuis lors, impressionnants avec un bilan de 29 sur 33. "À l’aller, nous avions fait une très grosse première mi-temps avant d’être plus dans la gestion après la pause, se souvient Jean-Yves Mercenier, qui sait que l’adversaire de ce dimanche est sans doute le plus costaud de cette série. Elsaute a remporté ses huit rencontres depuis le début de la deuxième tranche. Ils sont très très bien pour le moment… Enfin, depuis, la trêve est passée par là et j’espère qu’elle aura peut-être cassé leur spirale. Mais c’est une équipe qui avait été citée parmi les favoris au titre et elle répond présent. "

Pour tenter de garder le rythme de 2022, Wanze/Bas-Oha a enchaîné les amicaux durant le mois de janvier. "Mais ce n’est pas toujours évident pour les joueurs. Il y a un petit manque de motivation. Il faut maintenant tourner le bouton et se remettre en mode compétition", abonde Jean-Yves Mercenier. Car, en cas de victoire, les Mosans reprendraient la main. "Ce sera simplement un match avec trois points, tempère leur mentor. Oui, les joueurs ont envie de gagner pour repasser en tête, mais ce n’est pas une obligation."

Arbitre: Belyamin El Baraka Halhoul, assisté de Tommy Deswysen et Éric Van Der Heyden.

WANZE/BAS-OHA: Adam, Bisconti, Beaujean, Crupi, Denorme, Gilson, Goosse, Henrotte, Mottet, Moulin, Moureaux, Neerdael, Pessotto, Rasquin, Louis. Hubeaux ne s’est pas entraîné durant la semaine. Honay est suspendu. Carraro (genou) est blessé.