Football (P1) : Hassan Ouchan et Hannut, c'est bientôt fini

La nouvelle est tombée comme un couperet mais est officielle: Hassan Ouchan ne prolongera pas l’aventure à Hannut au-delà de cette saison. Une fin abrupte pour le latéral gauche de la décennie 2010-2020 sur lequel le futur staff hannutois ne compte plus. Hassan Ouchan, ce n’est pas seulement un défenseur solide et moderne. C’est aussi un des plus gros palmarès du foot provincial de ces 20 dernières années. Il avait d’ailleurs contribué grandement, la saison passée, à faire monter Hannut de P2 en P1 via un tour final homérique. Voilà un clapant défenseur, même à 38 ans, sur le marché avec 100% de temps de jeu encore cette saison.