Football (P1) : Fize va-t-il se relancer avec un succès?

Fize a-t-il livré une prestation plus fade que celle de l’aller à Malmedy ? Poser la question, c’est peut-être y répondre. Il est vrai que les Fizois avaient été battus 2-0 après une rencontre vraiment compliquée. Crosset avait planté deux buts juste après la pause. "Oui, c’était vraiment mauvais, avoue Olivier Parmentier avec le recul. On n’avait vraiment rien eu à revendiquer là-bas sur place. On ne s’était créé quasi aucune occasion. Là, il faudra qu’on arrive avec une autre optique. On a cette équipe dans le viseur au classement et on a la possibilité de se rapprocher fort d’elle en vue de la 5e place. C’est l’occasion de bien repartir…"