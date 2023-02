Football (P1) : Faimes aura bien besoin de l’effet Franck Walo face à Aubel

Franck Walo, clap première à Faimes. Ce dimanche, l’ancien coach de Strée va diriger son premier match à la tête des Étoilés. "Je suis motivé et excité comme jamais", dit-il. Mais le défi qui l’attend est de taille. Englué dans les méandres de la série depuis le début de saison, Faimes n’est pas (encore) parvenu à décoller du fond de la grille. Le principal souci ? L’attaque avec 16 buts marqués seulement en 18 matchs. "Tactiquement, on va jouer différemment. On a bien bossé offensivement ces derniers jours, commente Franck Walo, avant d’évoquer son futur adversaire. Même si Aubel a très bien terminé l’année 2022, les Verviétois avaient très mal commencé. J’espère que ce sera le cas en 2023 aussi."