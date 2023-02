Football (P1) - À Geer, on espère un succès pour reprendre confiance

D’autant plus que la trêve a été longue et qu’il n’est pas forcément facile de se retourner au charbon. "Oui, les gars ont envie de jouer, mais sept semaines de trêve, ça endort. Pour moi, cela ne va pas de laisser les gens en suspens comme ça. Il serait judicieux, selon moi, de prévoir cette longue trêve dès le départ dans le calendrier, peste Nicolas Henkinet, qui a tout de même envie de voir ses gars relever la tête. Notre série est affreuse pour l’instant (sic) et je veux qu’on redémarre cette année correctement afin de dynamiser notre fin de saison. C’est un tournant, il faut prendre ce qu’on peut afin de retrouver de la confiance. " Et cela passe, sans hésitation, par un succès afin de retrouver le goût de la fête.

Arbitre: Michael Addai, assisté de Fabien Laforge et Olivier Dethine.

GEER: Nicolas Henkinet effectuait sa sélection ce vendredi soir. Mulowa et Vrijdags sont blessés. Bekaert et Coulon sont en vacances.