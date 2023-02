Football (D3 ACFF) : le Wanzois Jules Dethier conseiller spécial de Huy pour la licence et la fusion

Fort d’une expérience solide, l’ex-président historique de l’Union Hutoise et du RFC Liège va prodiguer ses conseils afin de rendre le deal possible réglementairement. "Je viens pour rendre service, rien de plus, insiste celui qui est aussi président du Comité Sportif à l’ACFF. Si je peux aider un peu Huy où un chouette comité s’est mis en place autour de Christophe Coulée, ce sera avec plaisir. Et, l’air de rien, avec l’obligation pour les clubs de nationale d’avoir désormais la licence soit D2 soit D3, c’est devenu compliqué…"

Reste à voir, justement, où le club fusionné évoluera. Tout dépend évidemment du sauvetage de Solières. Si Solières se maintient en D2, la future Union Huy-Solières (cela devrait être finalement le futur nom) évoluera à ce niveau. Sinon, ce sera une équipe en D3 et une autre en provinciale. Nul doute que l’expertise de "Tonton" sera très utile à Huy plus que jamais à la croisée des chemins.