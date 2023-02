Football (D3 ACFF B) - Huy ne parvient plus à surprendre ses adversaires

Et ce, en plus de retravailler le jeu de possession afin de retrouver plus de diversité offensive, ce qui fait défaut depuis quelque temps. "On voit que les équipes ont analysé notre jeu, elles sont mieux préparées, reconnaît le T2 hutois. Nous avons été la surprise du premier tour et certaines individualités comme Mibenge et Muaremi se sont illustrées. Mais les autres entraîneurs viennent nous voir jouer et nous sommes plus attendus. C’est à nous de trouver d’autres solutions."

Et il le faudra pour tenter de forger un résultat à Habay, l’équipe en forme du moment avec cinq victoires et huit nuls sur les treize derniers matchs. "Nous avions souffert lors du match aller, se souvient Sandro Stizzo. Ils m’avaient impressionné avec beaucoup de mouvement et un pressing assez haut. Mais on sait que nous allons faire face à une série de matchs difficiles avec Habay, Aywaille, Rochefort et Raeren." Fin février, on saura sans doute si Huy est capable de jouer le Top 5 ou devra se contenter d’une place dans le milieu de tableau.

Arbitre: Yann Jamar, assisté de Simon Somvile et Denis Jacob.

RFC HUY: Marly, Pire, A.Loyaerts, Eeke, G.Boussard, Mibenge, Kabombo, Papalino, Morana, Frantim, Raia, Czagiel, Picchietti + 1 ou 2 joueur(s) à désigner. Pollina et Muaremi sont blessés. De Castris est suspendu. David ne s’est pas entraîné de la semaine.