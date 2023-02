Football (D2 ACFF) : une série, enfin, pour Hamoir?

Le coach des Rats pense en tout cas que le déclic a bien eu lieu. "Oui, il nous fallait le temps de digérer le départ de notre président, continue Miceli. Mais j’ai mis les joueurs devant leurs responsabilités ces derniers jours. Il le fallait et le message est bien passé. Je n’étais pas inquiet car je connais les capacités de mes gars. On va rebondir et signer une série, surtout à domicile. Il le faut… "

Coté joueurs, on sent une certaine forme de soulagement à l’image de Benoît Masset. "La victoire de la semaine passée a fait beaucoup de bien, assure le défenseur central. Ok, elle nous ramènera pas Nicola, malheureusement, mais elle a permis de vider un peu la soupape. Il faut désormais revenir à la réalité même si ce n’est pas facile. Ce que je vais vous dire va vous sembler fou, mais j’ai eu peu le sentiment que le départ de Nicola nous a rapprochés. On avant une super ambiance avant. Mais, là, c’est encore mieux."

Forcément, comme on le sait, l’avenir est en pointillé au club. La position de Big Ben est claire. "Moi, je donne la priorité à Hamoir, évidemment, assure-t-il. C’est mon club et je me sens bien ici. Après, quand le club se sera positionné, on verra bien. Mais en tout cas, je ne jouerai pas, même si je ne ferme aucune porte, en D3 ou en P1. Cela ne me tente pas trop. J’espère rester en D2 quoi qu’il arrive et si possible avec Hamoir. D’ici là, j’espère qu’on se sera rapproché un maximum du top 5 qui est notre objectif. On n’est pas loin finalement dans cette série où on va encore faire de belles choses…" C’est tout le mal qu’on espère pour Hamoir, reparti vers les sommets.

Pour la dernière fois cette saison, Hamoir procédera à l’action place à 5€ et non 10. L’ensemble de la somme récoltée sera reversé à la Fondation Léon Fredericq en hommage au regretté Nicola Finocchio.

Arbitre: Kevin Alexis.

HAMOIR: Damblon et Doneux ne sont pas encore rétablis. Biersard est suspendu.