Football (D2 ACFF) : le défenserur stockali est un des hommes en forme ces derniers mois

C’est sans doute le moment de se rapprocher un maximum du Top 5 qui tend de plus en plus les bras aux Stockalis. "J’ai quand même pris des infos sur cette équipe et elle est solide, assure Manu Valoir, le coach de Stockay. Il y a notamment de la vitesse devant qui risque de faire mal. Les résultats ne sont pas toujours à la hauteur de leur potentiel. Il faut donc terriblement se méfier de ce qui nous attend. Mais on ne doit pas se prendre la tête: c’est match par match et rien d’autre…"

Ayoub vise le Top 5

Son solide défenseur Rayane Ayoub se montre ouvertement plus ambitieux. " On a beaucoup de potentiel dans l’équipe, rappelle le Verviétois de 21 ans. Oui, je pense que jouer le Top 5 soit possible. On a progressé dans tous les domaines. Au début, oui, on a dû se trouver et s’adapter les uns aux autres. Et aussi s’adapter tactiquement. Là, c’est bon, on a pris notre rythme de croisière et on est bien en place. On fait le possible pour prendre un maximum de points à chaque match sans se prendre la tête. On est ambitieux et on sait ce qu’on veut…"

À l’image de Rayane Ayoub lui-même. Le défenseur a été sollicité par un club professionnel lors du dernier mercato hivernal. Mais c’est bien à Stockay qu’il finira la saison. "C’est le club qui m’a permis de me lancer ches les adultes et ça ne s’oublie pas, avoue-t-il. J’aurais pu partir, oui, mais je voulais finir la saison avec mon club. Le contact vaut aussi pour la saison prochaine mais je ne me prends pas la tête avec ça. Chaque chose en son temps même si je l’avoue, que je pense encore au foot professionnel. Sans me prendre la tête mais c’est un objectif, oui…"

Arbitre: Kevin Desimpele.

STOCKAY: Rodriguez et Nezer ne sont pas affiliés vu que ce match était à la base prévu au 1er tour. Kotcharov (grippe), Bouhlal (étranger) et Custine (ischios) sont incertains. Sternon revient de suspension.