Football (D2 ACFF) : la survie de Waremme passe par l'Union

Si Waremme veut encore espérer garder une petite chance de se sauver, il n’a pas le choix, c’est à l’Union St-Gilloise B que le Stade doit commencer à dessiner les contours de son futur maintien. Non Henri Verjans ? "Oui et non, nuance le vénérable coach de Waremme. Oui, c’est un match important car c’est un adversaire direct dans la course au maintien. Mais, bon, dans ce championnat qui est encore très long, tout est possible. On a vu pas mal de surprises depuis le début de la saison. Et même si cela devait mal se passer cette fois-ci, c’est sûr qu’on prendrait un coup sur la tête mais tout resterait possible quand même pour la suite."