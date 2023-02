Football (D2 ACFF) - "J'ai encore franchi un palier" : Martin Aharrh est en pleine confiance à Warnant

Et après une demi-année d’apprentissage, Aharrh s’est fait une place au soleil au sein d’un collectif huilé au possible et au milieu des références de l’arrondissement au palmarès long comme le bras. " J’ai commencé cette saison dans de meilleures dispositions car j’avais mes repères et je m’étais déjà habitué au niveau. Et j’ai encore franchi un palier car j’ai également la confiance du coach, ce qui est très important quand on est jeune. J’ai également beaucoup plus de temps de jeu."

Et ce, à un poste de milieu de terrain où ce sont souvent des routiniers qui font la loi. Mais rien ne semble pouvoir se mettre en travers de la progression du Warnantois. "L’impact physique reste mon point fort, mais j’aimerais un peu soigner mon passing. J’en suis capable, mais je manque parfois de concentration. Il faut que j’essaie de limiter mon déchet ", pointe Martin Aharrh. Histoire d’aller voir encore un peu plus haut et tutoyer le monde professionnel ? "Pourquoi pas, mais je ne mets pas de pression. Après, je me sens également très bien à Warnant. Je joue mes matchs et j’espère simplement être le plus performant. "

Et ça tombe bien, après une petite semaine de suspension, le numéro 21 des Verts, sera de retour ce dimanche pour défier Acren. "J’avais joué chez eux la saison dernière. Mais c’était sur synthétique. Ce sera donc totalement différent cette fois-ci", raconte Martin Aharrh, qui peut compter sur son coach pour en dire plus sur l’adversaire de ce week-end. "C’est une équipe qui avait fait un super début de saison, analyse Stéphane Jaspart. Avant de connaître un gros coup de mou et de finalement bien reprendre l’année 2023. Cette équipe est en forme actuellement et vient de transférer un nouvel attaquant. Mais on joue chez nous, on se doit de continuer notre bonhomme de chemin. Sans la moindre pression."

À Warnant, on ne connaît pas la pression. Sauf peut-être au bar, pour fêter les victoires. Avec modération !

Arbitre: David Bertholet, assisté de Cédric Beckers et Melissa Lejaer.

WARNANT: Bizimana, Dejoie, Cavillot, Scevenels, Biscotti, Miezal, Timmermans, Mavuba, Biatour, Fransolet, Piette, Libert, Ganiji, Aharrh, Mabanza. Debefve (adducteurs) est blessé.