D2 ACFF - Fatah Ben Chikha : « Passer à Solières avant d’être pro »

La semaine dernière, ce sont également deux jeunes joueurs français qui ont débarqué sur les hauteurs de Huy. À savoir Fatah Ben Chikha et Issa Mashak, tous les deux âgés de 18 ans. "J’évoluais la saison dernière à Béziers, en U19 nationaux, explique le premier cité. J’avais envie de découvrir l’étranger. Quand mon agent m’a parlé de Solières, je n’ai pas réfléchi bien longtemps avant d’accepter. Ici, le niveau est pas mal et jouer en quatrième division belge, c’est pas mal. Je veux me montrer et accéder au monde pro."

Arrivé à Solières sur la pointe des pieds, l’ailier se montre ambitieux. "Cela fait deux semaines que je suis en Belgique et, pour l’instant, je n’ai aucun regret. Les deux coachs (NDLR: Pascal Bairamjan et David Pauly) sont aux petits soins avec moi. Le niveau est nettement plus élevé que les jeunes, dit-il. En France, je sentais que je ne pouvais plus progresser, ce qui n’est pas le cas ici. Je veux acquérir de l’expérience le plus rapidement possible."

Pas encore qualifiés pour le périlleux déplacement à Meux, Fatah Ben Chikha et Issa Mashak devront encore une semaine supplémentaire avant de célébrer leurs premières minutes à Solières. "On vit tous les deux dans un appartement à Huy. On est arrivé ensemble car on se connaît de Lyon. J’espère qu’il sera autant épanoui que moi, explique l’ailier de 18 ans, qui sera évidemment un spectateur attentif de la rencontre ce samedi soir. Je sais que le club a vécu une première partie de championnat compliquée mais on va se relever car il y a de la qualité."

Arbitre: Éric Mathieu Vahé

SOLIÈRES: Crahay, Bartholomé, Espeel, Verbist, Bacanamwo, Kabeya, Lokando, Peisson, Hanrez, Ndeon, Diallo, Bairamjan, Baumans, Elatlassi.

MEUX: Pignolet, Rouffignon, Van Hyfte, Sleeuwaert, Mazy, Coquelle, Smal, G. Baudoin, Gaux, Rosy, Paquet, Moors, Kinif, Marion.