Cyclisme - En vue sur le Challenge de Majorque, Cian Uijtdebroeks est déjà bien lancé dans cette saison 2023

Mais il n'en a rien été. Une fois revenu à l'avant, échaudé par ce solide effort, il a poursuivi sur sa lancée. "J'ai essayé d'anticiper les attaques des autres et je suis parti, ajoute, dans sa bonne humeur habituelle et très communicative, Cian Uijtdebroeks. Je me suis retrouvé seul, ce qui n'est pas très chouette. D'autant plus que nous étions encore très loin de l'arrivée. Mais attaquer de loin, c'est un style de course que j'aime bien ! Je suis comme ça, je ne roule pas pour rester caché dans le peloton. J'aime vraiment ce style de course."

Il aurait pu être récompensé de ses efforts car cette échappée a été loin. Très loin même ! "Kobe Goossens m'a ensuite rattrapé et nous avons très bien roulé ensemble, ajoute Cian Uijtdebroeks dans une interview à Eurosport, au sujet du coureur de la formation Intermarché-Circus-Wanty. On a vraiment bien collaboré. Malheureusement, dans le final, j'ai commencé à attraper froid, notamment dans la descente (NDLR: celle du Coll Puig Major, la principale difficulté de la journée). J'étais complètement gelé. Et je n'ai pas pu accompagner Kobe vers l'arrivée."

Son compatriote s'est envolé dans la montée finale vers la victoire, sa première chez les pros. Le jeune Cian Uijtdebroeks a quant à lui continué à se battre pour aller chercher une très belle place d'honneur. "Malheureusement, j'ai été repris à un kilomètre de l'arrivée", regrette, tout en affichant un large sourire, le jeune coureur de 19 ans (NDLR: il fêtera ses vingt printemps le 28 février).

Il a dû se contenter de la quinzième position sur la ligne d'arrivée. Mais il a fait forte impression sur son deuxième jour de course de l'année. "Sa performance mérite une mention spéciale, souligne son directeur sportif Torsten Schmidt. Il méritait vraiment un meilleur résultat."

Mais il a montré qu'il continue à progresser et à en vouloir dans le peloton international, sur cette même course où il avait directement attaqué, il y a douze mois, pour son arrivée chez les pros, après avoir sauté la catégorie des espoirs. Il a d'ailleurs à nouveau été vu à l'attaque, le lendemain, dans des conditions de courses similaires, c'est-à-dire exécrables. "Cela a été un grand combat à nouveau pour aller dans l'échappée, à nouveau dans une journée rendue difficile par la météo, commentait, sur la ligne d'arrivée, celui qui a été désigné par notre rédaction de Huy-Waremme et nos lecteurs comme le sportif de l'année 2022. Mais dans le final, j'étais à nouveau gelé, à tel point que je ne parvenais pas à freiner."

Il n'a donc pas décroché un meilleur résultat. Mais il a quitté l'épreuve espagnole avec un bon sentiment. Et avec la confiance de pouvoir s'appuyer sur une bonne condition. Une forme déjà bien affûtée, résultat d'un hiver studieux, avec du temps passés dans les cols espagnols. Il a désormais le regard tourné vers son prochain rendez-vous, qui sera, en fin de semaine prochaine, le Tour d'Oman. Une épreuve qui peut lui convenir, avec une étape reine qui définit généralement le classement final. Il retrouvera sur cette course du Moyen-Orient l'autre coureur professionnel de la région, Tom Paquot, mais aussi le grimpeur ardennais Sylvain Moniquet. Le tout avec la même détermination, avec l'envie de se montrer, de bien prester, mais sans se mettre trop de pression. "Je n'oublie pas que je reste jeune, répète-t-il souvent. Le but cette année est de voir comment je me comporte sur des épreuves d'une semaine, y compris celles du World Tour comme la Catalogne ou le Tour de Suisse", termine celui qui a toujours dans le viseur la découverte de sa première de trois semaines, la Vuelta, à la fin de l'été.